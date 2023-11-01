Kocaeli merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü dosya çerçevesinde, Kocaeli ile birlikte 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, namlusuz tabanca, sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan aletler, bıçak ve az miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.