Eskişehirspor, Antalya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Kumluca Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.

Eskişehirspor, Antalya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Kumluca Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.

TFF 3. Lig ekibi Eskişehirspor, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında Antalya ekibi Kumluca Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kadroda dün oynanan Saburtalo II maçında az süre alan ve forma giyemeyen futbolcular yer aldı. Eskişehirspor’da maç boyunca yeni transferlerden bazıları dahil olmak üzere 16 futbolcu süre bulabildi. Maçın 10. dakikasında Tolga Yakut’un bulduğu gol ile öne geçen Kırmızı Şimşekler, 36. dakikada rakibin golüyle üstünlüğünü kaybetti. Bu golle birlikte iki takım 1-1’lik eşitlikle soyunma odasına girdi. İkinci yarıya 4 oyuncu değişikliği ile başlayan Eskişehirspor, 68. dakikada rakibin ikinci golüyle geriye düştü. Geri kalan dakikalarda skoru değiştiremeyen Eskişehirspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.