Eskişehirspor, Teknik Direktör Özcan Kızıltan ile 1.5 yıllık bir anlaşmaya vardı.

Eskişehirspor, Teknik Direktör Özcan Kızıltan ile 1.5 yıllık bir anlaşmaya vardı.

Eskişehirspor, Teknik Direktör Özcan Kızıltan ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. Kızıltan’ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Armağan Yapıcı ve Semih Dülger’in görev yapacağı belirlenirken, atletik performans antrenörünün İrem Özdemir, kaleci antrenörünün Sinan Ören ve analist olarak da Sertan Önel’in görev yapacağı ifade edildi.

Öte yandan yönetim kurulunun aldığı karar neticesinde, takımın idari menajerliğine Özgür Gedik getirildi.