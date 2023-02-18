Eskişehirspor transfer sezonunu 17 transfer ile kapatarak Türk spor camiasının dikkatini çekti.

Eskişehirspor transfer sezonunu 17 transfer ile kapatarak Türk spor camiasının dikkatini çekti.

Eskişehirspor, transfer sezonunu toplam 17 transfer ile kapattı. Kırmızı Şimşekler, transfer tahtasının kapanması ile 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Aydemir’i kadrosuna dahil edemedi. Es Es yöneticileri, Ali Aydemir ‘in transferi için Afyonspor’la prensipte anlaştıklarını ve işlem sürecinde ise TFF’ye başvurulan imzaların geri çekilmesinden dolayı transferin gerçekleşemediğini ifade etti. Eskişehirspor yöneticileri ayrıca kulübün transfer yasağının kaldırılması sürecinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan’ın emeklerinin büyük olduğunu vurguladılar.