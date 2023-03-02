Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde hazırlıklarını sürdürüyor. TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Kırmızı Şimşekler, Bilecik temsilcisini Behiç Erkin Spor Kompleksi’nde ağırladı. Geçen sezon gol kraliçeliği yarışını 52 golle ikinci sırada tamamlayan Pınarsu Cılız’ın ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kazanan Es-Es, yeni sezon için iyi sinyaller verdi.

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Bilecikspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

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