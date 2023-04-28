TFF 3. Lig 1. Grup’un 31. Haftası’nda 29 Nisan Cumartesi günü oynanması planlanan Hacettepe 1945-ES Elazığspor maçının başlama saati değişti.

Entegre Solar Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’un 31. Haftası’nda deplasmanda Hacettepe 1945 ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Ankara’da kampa giren Bordo-Beyazlı ekip, maç saatini beklemeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu daha önce 15.00’te başlayacağı açıklanan maçın saatini bir saat ileriye aldı ve saat 16.00’da başlamasını kararlaştırdı.

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ES Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “29 Nisan cumartesi günü Osmanlı Stadı’nda oynayacağımız Hacettepe 1945 müsabakasının başlama saati 15.00’dan 16.00’a alınmıştır” denildi.