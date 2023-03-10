TFF 3. Lig 1. Grup’ta Çatalcaspor galibiyetiyle play-off için yeniden umutlanan ES Elazığspor, haftasonu 52 Orduspor FK’yı konuk edecek.

ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 23. haftasında 52 Orduspor FK’yı ağırlayacak. Deprem felaketi sonrası yeniden başlayan lig maratonuna deplasmanda aldığı Çatalcaspor galibiyetiyle iyi bir başlangıç yapan ve play-off potasıyla arasındaki puan farkını 11’e düşüren bordo-beyazlı ekip, Ordu ekibi karşısında da galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Alaattin Tutaş yönetiminde maçın son çalışmasını cumartesi gün tesislerinde yaparak kampa girecek olan Elazığspor’da Cafer Tosun’un durumu maç saatinde netlik kazanacak. Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Yağızcan Erdem ise şans verilmesi halinde sahada olabilecek. 12 Mart Pazar günü saat 13.00’te başlayacak olan maça Doğukent Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşmada Mardin Bölgesi’nden C Klasman Hakemi Murat Ercan düdük çalacak. Bordo-Beyazlı ekip, bu maç öncesi 27 puanla 10. sırada yer alırken, 52 Orduspor FK, 41 puanla 3. sırada bulunuyor.