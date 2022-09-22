ES Elazığsporlu futbolcular Recep Yurdakul ile Zeki Korkmaz, ligde gol yemeyen tek takım olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi.

ES Elazığsporlu futbolcular Recep Yurdakul ile Zeki Korkmaz, ligde gol yemeyen tek takım olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi.

TFF 3. Lig 1. Grup 4. haftasında deplasmanda Ağrı 1970 Spor’la karşılaşacak olan ES Elazığspor’da Recep Yurdakul ile Zeki Korkmaz, açıklamalarda bulundu. Havaların halen sıcak olmasından dolayı maçların zor geçtiğini belirten Recep, "Ligde tek gol yemeyen takım biziz, inşallah bunun devamı gelir. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amasya maçını geride bıraktık ve önümüzdeki Ağrı maçına odaklandık. Geçen sene zor dönemlerden geçtik. İnşallah bu sene daha rahat geçecek ve bizim hedefimiz şampiyonluk. Ağrı maçında da gücümüzü göstereceğimize inanıyorum" dedi.

"Son 3-4 yılı kötü geçmiş bir takımın toparlandığını görmek bizi de mutlu ediyor diyen" Zeki, “Güzel gidiyoruz ama henüz ligin başı. Bu zamanlar ne varsa cebine koyma vakti. Çünkü her takımın belli bir süre sonra toparlanma vakti olacak. Bizde şu anda alabildiğimizi almaya çalışıyoruz. Şu an 7 puanımız var ve ligde gol yemeyen tek takımız. Bu da bizi mutlu ediyor ve daha fazla çalışmamızı sağlıyor” şeklinde konuştu.