Deplasmanda karşılaştığı 1954 Kelkit Belediyespor maçında sarı kart gören ES Elazığsporlu Salih Polatdemir, cezalı duruma düştü.

Deplasmanda karşılaştığı 1954 Kelkit Belediyespor maçında sarı kart gören ES Elazığsporlu Salih Polatdemir, cezalı duruma düştü.

TFF 3. Lig 1. Grubun 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı 1954 Kelkit Belediyespor’la 0-0 berabere kalan ES Elazığspor’da, kaçan iki puanın yanı sıra Salih Polatdemir üzüntüsü de yaşanıyor. Maçın 60. dakikasında oyuna giren Salih, 90+4. dakikada hakem Uğurcan Gökler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha önce Nevşehir Belediyespor, Edirnespor ve Yomraspor maçlarında da ihtar alan tecrübeli ön libero bu sezonki 4. ihtarını alarak cezalı duruma düştü.

Salih Polatdemir, TFF 3. Lig 1. Grubun 19. haftasında Yomraspor’la oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.