ES Elazığspor’un Edirnespor’a yenildiği maçta kafasına aldığı darbe sonucu ambulansla hastaneye kaldırılan kaleci Hakan Canbazoğlu’nun kafa travması geçirdiği öğrenildi.

TFF 3. Lig 1. Grubun 26. haftasında sahasında konuk ettiği Edirnespor’a 2-0 yenilen ES Elazığspor’da, maçın 60. dakikasında rakibinin sert müdahalesine maruz kalarak bir daha yerden kalkamayan ve ambulansla hastaneye kaldırılan kaleci Hakan Canbazoğlu’nun sağlık durumu netlik kazandı. Aldığı sert müdahale ile kafa travması geçiren tecrübeli eldivenin hastanede yapılan tetkiklerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve tedbirli olarak dinlendirildikten sonra hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Hakan’ın hafta sonu oynanacak olan Nevşehir Belediyespor maçında kalede olması bekleniyor.