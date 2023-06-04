ES Elazığspor, 8 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Olağan Mali Genel Kurul’a odaklandı.

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Entegre Solar Elazığspor, TFF 3. Lig’de yeni sezon öncesi planlamalarına yavaş yavaş başladı. Yeni sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bordo-Beyazlılar, 8 Haziran’da yapacağı Mali Genel Kurula öncelik verdi. Geçtiğimiz hafta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Olağan Mali Genel Kurul, bu hafta çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak. 8 Haziran Perşembe günü saat 17.30’da Elazığ Belediye Bünyamin Eroğlu Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan Olağan Mali Genel Kurul’da Bordo-Beyazlı ekibin borcu belirlenecek ve yeni sezon için tahmini bütçe kararlaştırılacak.