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TFF 3. Lig 1. Grup’un 26. Haftası’nda evinde konuk ettiği Edirnespor’a 2-0 mağlup olan ES Elazığspor’da 38. dakikada sarı kart gören Emre Akgün toplamda 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Cezalı duruma düşen Emre, TFF 3. Lig 1. Grup’un 27. Haftası’nda deplasmanda oynanacak olan Nevşehir Belediyespor maçında sahada olamayacak. Takımın savunmadaki bel kemiği olan Emre’nin yokluğunda ES Elazığspor’un stoper mevkiinde M. Ensar - Yiğitcan ikilisine şans vermesi bekleniyor.

Elazığ için toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Elazığ için toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

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