ES Elazığspor’da, haftasonu oynanacak Karşıyaka maçı öncesi üç isim forma giyemeyecek.

ES Elazığspor’da, haftasonu oynanacak Karşıyaka maçı öncesi üç isim forma giyemeyecek.

TFF 3. Lig 1. Grup’un ilk yarı son hafta maçında Karşıyaka ile deplasmanda karşılaşacak olan Entegre Solar Elazığspor’da üç futbolcu forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta Eskişehirspor’la oynanan maçta ihtar alan takımın en golcü ismi Ömer Faruk Sezgin, cezası nedeniyle Karşıyaka karşısında sahada olamayacak. Bordo-Beyazlı ekipte Ömer’in cezası nedeniyle forvet hattında nasıl bir oluşuma gidileceği merak konusu. Yine Eskişehirspor’la oynanan maçta sakatlanan sağ bek Yüksel Kayaalp de bu maçta forma giyemeyecek. Formasından uzun süredir sakatlığından dolayı ayrı kalan kaptan Yiğitcan Erdoğan da ilk yarı son hafta maçında sahada olamayacak.