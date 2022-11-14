Belediye Derincespor’a 2-0 yenilerek haftayı puansız kapatan ES Elazığspor’da, iki futbolcu kart cezalısı durumuna düştü.

Belediye Derincespor’a 2-0 yenilerek haftayı puansız kapatan ES Elazığspor’da, iki futbolcu kart cezalısı durumuna düştü.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 11. Haftası’nda deplasmanda karşılaştığı Belediye Derincespor’a 2-0 yenilerek haftayı puansız kapatan Entegre Solar Elazığspor’da 2 futbolcu kart cezalısı durumuna düştü. Maç içerisinde İzmir Bölgesi Hakemi Berkay Erdemir tarafından sarı kart gören kanat oyuncusu Hakkı İsmet Şimşek bu sezonki 4. İhtarını alarak cezalı duruma düştü. Daha önce Nevşehir Belediyespor, 52 Orduspor ve Belediye Kütahyaspor maçlarında da kart gören Hakkı İsmet, TFF 3. Lig 1. Grup’un 12. Haftası’nda Elazığ’da oynanacak olan 1922 Konyaspor karşılaşmasında sahada olamayacak. Yine maçta direkt kırmızı kart gören ön libero Cafer Tosun da cezalı duruma düştü.