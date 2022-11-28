Elazığspor’un sahasında Hacettepe 1945’le oynadığı maç, sezonun en az ilgi gören karşılaşmaları arasında yer aldı. Müsabakayı bin 250 biletli seyirci takip etti.

Elazığspor’un sahasında Hacettepe 1945’le oynadığı maç, sezonun en az ilgi gören karşılaşmaları arasında yer aldı. Müsabakayı bin 250 biletli seyirci takip etti.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 14. haftasında sahasında Hacettepe 1945’i konuk eden Entegre Solar Elazığspor, bu maçın biletli seyirci sayısını açıkladı. Bordo-beyazlı kulüpten edinilen bilgilere göre müsabakayı bin 250 biletli seyirci takip etti. ES Elazığspor, müsabakada 123 özel, 25’te resmi güvenlik elemanı görev yaptı. Ayrıca elde edilen seyirci sayısı ile bordo-beyazlılar’ın sezon içerisinde en az ilgi gören maçlarından biri olarak kayıtlara geçti.