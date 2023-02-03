ES Elazığspor, forvet mevkii için Finlandiya 2. Lig takımı Pargas IF’den Emre Vezir’le anlaştı.

ES Elazığspor, forvet mevkii için Finlandiya 2. Lig takımı Pargas IF’den Emre Vezir’le anlaştı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ara transfer döneminin tamamlanmasına sayılı günler kala Entegre Solar Elazığspor, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Yakup Alkan transferinden vazgeçen bordo-beyazlı ekip, bu mevki için aradığı ismi yurt dışında buldu. Finlandiya 2. Lig ekibi Pargas IF’de forma giyen Emre Vezir’le görüşen bordo-beyazlılar, oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı ve renklerine bağladı. 2002 yılında İstanbul’da doğan Emre, Kartalspor, Altınordu ve Çaykur Rizespor altyapılarında oynadıktan sonra Zonguldak Kömürspor’da oynadı ve daha sonra Finlandiya 2. Lig ekibi Pargas IF’ye transfer oldu. Fin takımında 9 maçta 2 gol katkısı sağlayan Emre bu sezon hiçbir takımda forma giymemişti.

ES Elazığspor’un bu bölge için bir transfer daha yapması bekleniyor.