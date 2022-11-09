ES Elazığspor, Nevşehir Belediyespor ile oynanan TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçındaki olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

ES Elazığspor, Nevşehir Belediyespor ile oynanan TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçındaki olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

TFF 3. Lig 1. Grup 10. haftasında oynanan Entegre Solar Elazığspor - Nevşehir Belediyespor maçından dolayı bordo-beyazlı ekip, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği’nce 08 Kasım 2022 tarihinde PFDK’ya yapılan sevk raporunda şu ifadelere yer verildi: “Kulübü’nün 06.11.2022 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor -Nevşehir Belediye Spor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Nevşehir Belediyespor da 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

Şehrin bir diğer takımı 23 Elazığ FK’nın futbolcusu Özcan Şahan’ın sevki de YS Kahramanmaraşspor’la oynanan maçta gördüğü kırmızı kart ve kural dışı hareket nedeniyle yapıldı.