TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Belediye Derincespor’la deplasmanda karşılaşacak olan ES Elazığspor’da sakat futbolcuların son durumu netlik kazandı.

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Belediye Derincespor’la deplasmanda karşılaşacak olan ES Elazığspor’da sakat futbolcuların son durumu netlik kazandı.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’un 11. haftasında Belediye Derincespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden bordo-beyazlı ekipte sakat futbolcuların son durumu da belli oldu. Elazığspor sağlık heyetinden edinilen bilgiye göre ayak kıkırdağı ile ilgili problem yaşayan sağ bek Yüksel Kayaalp bu haftaki Belediye Derincespor maçı kadrosunda yer alamayacak. Takımdan ayrı özel antrenmanlara başlayan kaptan Yiğitcan Erdoğan da Kocaeli’ye götürülmeyecek. Uzun süren sakatlığını atlatan ve takımla bu hafta antrenmanlara katılan kaleci Hakan Canbazoğlu’nun ise Belediye Derincespor maçında kalede olması bekleniyor.

Yine sarı kart cezasını tamamlayan ön libero Zeki Korkmaz da Teknik Direktör Ramazan Çelik’in şans tanıması halinde sahada olabilecek.