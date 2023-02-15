Meydana gelen deprem felaketi sonrası, Sportif Direktör Alaattin Tutaş refakatinde hazırlıklarına devam eden ES Elazığspor, sezonun geri kalan bölümü için yol haritası çizmeye çalışıyor

Meydana gelen deprem felaketi sonrası, Sportif Direktör Alaattin Tutaş refakatinde hazırlıklarına devam eden ES Elazığspor, sezonun geri kalan bölümü için yol haritası çizmeye çalışıyor

TFF 3. Lig kulüpleri gibi Entegre Solar Elazığspor’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirleyeceği takvimi bekliyor. 4-5 Mart’ta ön görülen liglerin geri kalanının başlama tarihi için hazırlıklarına sportif direktör Alaattin Tutaş nezdinde devam eden Bordo-Beyazlı ekipte, Teknik Direktör Levent Eriş’in GMG Kastamonuspor’a imza atması üzerine yeni yol haritası çizilmeye çalışılıyor.

Masadaki birinci seçenek Alaattin Tutaş’ın takımın başına geçmesi ve Bordo-Beyazlı ekibin sezonun geri kalan bölümünü tecrübeli çalıştırıcı ile teknik ekibini güçlendirerek tamamlaması. Masadaki ikinci seçenek ise Bordo-Beyazlı ekibin 1.5 yılı kapsayacak bir teknik direktörle anlaşması.