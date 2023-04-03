TFF 3. Lig 1. Grubun 26. haftasında konuk ettiği Edirnespor’a 2-0 yenilen ve üst üste 3. mağlubiyetini alan ES Elazığspor, küme düşme hattına iyice yaklaştı.

Entegre Solar Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grupta küme düşme hattına iyice yaklaştı. 3 hafta önce Play-Off hesapları yapan ve taraftarlarını sevince boğan bordo-beyazlılar, aradan geçen 3 haftada kendini küme düşme hattının içinde buldu. 3 haftada sırasıyla E. Yeni Mersin İdman Yurdu, Belediye Kütahyaspor ve son olarak Edirnespor’a kaybeden bordo-beyazlı ekip, 30 puanda çakılı kaldı. Alt sıralarda yer alan rakiplerinin bu süreçte farkı kapatmasıyla küme düşme hattıyla puan farkı 4 puana indi. Bordo-beyazlılar, TFF 3. Lig 1. Grubun 27. haftasında deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor’la karşılaşacak.