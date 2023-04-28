Entegre Solar Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’un 31. Haftası’nda deplasmanda Hacettepe 1945 ile karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 31. Haftası’nda Entegre Solar Elazığspor, Hacettepe 1945’in konuğu olacak. Ligi üst sıralarda tamamlamayı hedefleyen ve şu an itibariyle 8. basamakta bulunan Bordo-Beyazlı ekip Ankara deplasmanına puan ya da puanlar için gidecek. Bordo-Beyazlılarda bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

29 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Osmanlı Stadı’nda oynanacak olan maçı Van Bölgesi C Klasman Hakemi Muhammed Selim Özbek yönetecek. Bordo-Beyazlılar bu öncesi 39 puanla 8. sırada bulunurken, Hacettepe 1945 32 puanla 13. durumda.