2 Ekim Pazar günü saat 14.30’da başlayacak olan maça Doğukent Stadı ev sahipliği yapacak.

ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 5. haftasında Çatalcaspor’la karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Ağrı 1970 Spor’a deplasmanda yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan bordo-beyazlı ekip, İstanbul temsilcisi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Maçın son çalışmasını cumartesi günü tesislerinde yaparak kampa girecek olan ES Elazığspor’da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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