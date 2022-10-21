ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’un 8. haftası’nda Belediye Kütahyaspor’la deplasmanda karşılaşacak.
ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup’un 8. haftası’nda Belediye Kütahyaspor’la deplasmanda karşılaşacak.
TFF 3. Lig 1. Grup’un 8. hafta maçında Entegre Solar Elazığspor, Belediye Kütahyaspor’un konuğu olacak. Son 2 haftayı yenilgilerle tamamlayan bordo-beyazlı ekip, Belediye Kütahyaspor maçıyla kötü gidişata dur demek istiyor. bordo-beyazlı ekipte kaptan Yiğitcan ile kaleci Hakan sakatlıkları nedeniyle Kütahya’ya götürülmedi. 23 Ekim Pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan maça Dumlupınar Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Bordo-beyazlı ekip bu maç öncesi 10 puanla 10. sırada bulunurken, Belediye Kütahyaspor, 12 puanla 5. durumda.
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