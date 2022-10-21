Bordo-beyazlı ekip bu maç öncesi 10 puanla 10. sırada bulunurken, Belediye Kütahyaspor, 12 puanla 5. durumda.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 8. hafta maçında Entegre Solar Elazığspor, Belediye Kütahyaspor’un konuğu olacak. Son 2 haftayı yenilgilerle tamamlayan bordo-beyazlı ekip, Belediye Kütahyaspor maçıyla kötü gidişata dur demek istiyor. bordo-beyazlı ekipte kaptan Yiğitcan ile kaleci Hakan sakatlıkları nedeniyle Kütahya’ya götürülmedi. 23 Ekim Pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan maça Dumlupınar Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2’de 2 yaptı

Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2’de 2 yaptı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.