ES Elazığspor, ara transfer dönemindeki 5. imzasını TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor’dan Zeynullah Türkay’a attırdı.

ES Elazığspor, ara transfer dönemindeki 5. imzasını TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor’dan Zeynullah Türkay’a attırdı.

TFF 3. Ligde ara dönem transfer çalışmalarına devam eden Entegre Solar Elazığspor’da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-beyazlılar, son olarak İskenderunspor’dan 2002 doğumlu ön libero Zeynullah Türkay’la anlaşma sağladı. Elazığ’a davet edilen genç oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı ve 1.5 yıllık imza attırıldı. Bursaspor altyapısından yetişen Zeynullah Türkay, Karacabey Belediyespor ve son olarak İskenderunspor’da oynadı. 21 yaşındaki ön libero alt yaş gruplarında 17 kez milli formayı giydi.