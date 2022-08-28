ES Elazığspor Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup ilk haftasında oynanacak olan 1954 Kelkit Belediyespor maçı biletlerini satışa sundu.

ES Elazığspor Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup ilk haftasında oynanacak olan 1954 Kelkit Belediyespor maçı biletlerini satışa sundu.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ES Elazığspor, sezonun ilk maçında kendi saha ve seyircisi önünde 1954 Kelkit Belediyespor ile karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip bu çerçevede oynanacak olan ilk hafta maçının biletlerini satışa sundu. Kulüpten yapılan açıklamada; “4 Eylül Pazar günü saat 16.00’da kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız 1954 Kelkit Belediyespor maçı biletleri 20 TL’den Elazığspor Store’da satışa sunulmuştur. Müsabakanın biletlerini maç gününe kadar Elazığspor Store’dan temin edebilirsiniz. Maç günü bilet satışı sadece stadyum gişelerinden yapılacaktır” denildi.