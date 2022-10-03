TFF 3. Lig 1. Grup 5. haftasında konuk ettiği Çatalcaspor’u 2-1’lik skorla yenen ES Elazığspor, bu sezonki 3. galibiyetini alarak puanını 10 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 5. haftasında konuk ettiği Çatalcaspor’u 2-1’lik skorla yenen ES Elazığspor, bu sezonki 3. galibiyetini alarak puanını 10 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.

Elazığ, eskrimde ilk derecelerini aldı Elazığ, eskrimde ilk derecelerini aldı

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 5. hafta maçına çıkan Entegre Solar Elazğspor, Çatalcaspor’u 2-1’lik skorla mağlup ederek bu sezonki 3. galibiyetini aldı. Skordan ziyade oynanan futbol taraftarları sevindirirken, Gakgoşlar puanını 10 yaparak 4. basamağa yerleşti. Bordo-beyazlılar, geçen hafta Ağrı deplasmanında aldığı yenilginin yaralarını sardı.

Öte yandan Elazığspor’dan açıklamaya göre Çatalcaspor maçını bin 550 biletli seyirci takip etti.