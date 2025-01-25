Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete sunduğu, okul öncesi eğitim hizmeti veren Es Çocuk Evi’nde minikler, karnelerini büyük bir heyecanla aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 75. Yıl Mahallesi’nde okul öncesi eğitimi veren Es Çocuk Evi’nde minikler, karne heyecanı yaşadı. Tüm çocukların başarıyla bir dönemi bitirdiğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çocukların eğitim yolculuklarında önemli bir adım attığını belirtti. Başkan Ünlüce, “Bu şehirde ne yapıyorsak önce sizin için. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık hiç sönmesin, geleceğe olan umutları hiç bitmesin. Çocuklarımız, ülkemizin aydınlık yarınlarıdır” ifadelerinde bulundu. Karnelerinin ardından çocuklar, öğretmenleriyle birlikte keyifli anlar geçirdi. Etkinlik, renkli görüntülerle sona erdi.