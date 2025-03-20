Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Es Çocuk Evi öğrencileri, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi, nesiller arasındaki bağı güçlendirmenin sevgi ve dayanışmayı büyütmek için önemli olduğunun farkındalığı ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Es Çocuk Evi öğrencileri, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası sebebiyle Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi sakinleri ile bir araya geldi. Minikler büyüklerini yalnız bırakmamak, onlara sevgi ve saygılarını göstermek için kendi çizdikleri resimlerden yaptıkları çerçeveleri ve el emeği çiçeklerini merkez sakinlerine hediye etti. Ziyarete özel hazırladıkları danslı gösteriyle de merkeze neşe katan minikler, büyükleri ile dans ederek hep birlikte keyifli vakit geçirdi.