Türkiye’nin en başarılı “Büyükşehir Belediye Başkanı” olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu kez de spor ve gençlere yönelik projelerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi.

Türkiye’nin en başarılı “Büyükşehir Belediye Başkanı” olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu kez de spor ve gençlere yönelik projelerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen proje yarışmasında Başkan Sekmen, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Yaz-Kış Spor Okulları projelerinden dolayı ’Yerel Yönetimler Gençlik Çalışmaları’ özel ödülünü aldı. Sekmen, ödülünü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Erzurum Büyükşehir Belediyemiz; Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Yaz-Kış Spor Okulları projelerimizden dolayı ’Yerel Yönetimler Gençlik Çalışmaları’ özel ödülünü aldı. Ödülümüzü Devlet Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin elinden aldık. Bu bizim için en büyük onur ve gururdur. Başarımızın en temel faktörü kuşkusuz Erzurum’dur ve Erzurum’a olan sevdamızdır. Bizleri daima destekleyen, dualarıyla bizlere güç ve enerji veren aziz hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.