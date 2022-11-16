Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, kent merkezinde yağmurla karışık kar yağıyor.

Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, kent merkezinde yağmurla karışık kar yağıyor.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken’de kar yağışı etkili oluyor. Bazı vatandaşlar, kar yağışını yerinde görmek için Palandöken’e gidiyor. Kar yağışıyla beraber yoğunluk gösteren sis ise görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürüyor.

Öte yandan, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, kent merkezinde de yağmurla karışık kar yağıyor.