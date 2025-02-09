"Erzurum Tarım Konseyi Toplantısı" Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Erzurum’un tarım ve hayvancılık potansiyeli değerlendirildi.

Toplantının açılışında İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Erzurum’daki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum yaptı.

Toplantı kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Vali Çiftçi, "İlimizin topraklarının %60’ı mera alanlarından oluşuyor. Hayvancılıkta Türkiye’de 3. sıradayız ve bu potansiyelimizi daha ileriye taşımak için ortak akılla çalışacağız." diyerek sektörün geliştirilmesi için iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda konsey üyeleri de görüş ve önerilerini paylaşarak, Erzurum’un tarım ve hayvancılıktaki gücünü artırmak adına çözüm odaklı fikirlerini sundu.