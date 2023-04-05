Erzurum’a özgü en önemli lezzetlerden birisi olan odun ateşinde pişirilen “cağ kebap”, Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

Erzurum’un 22 Şubat 2010’da coğrafi işaretle tescillenen ve TasteAtlas tarafından her yıl açıklanan Dünya çapında ki lezzetler sıralamasında bu yıl listenin 9. sırasında bulunan cağ kebabı Ramazan ayında da sofralardan eksik olmuyor. Oltu ilçesine bağlı Çarşıbaşı’nda cağ kebabının şiş fiyatı ise 20 TL’den satışa sunuluyor.

Erzurum’a bağlı Oltu ilçesinde Ramazan ayı boyunca iftara cağ kebabı yapan cağ kebap ustası Ömür Çimen, “Çarşıbaşı’nda caddede seyyar cağ kebabı yapmak geleneksel hale geldi. Ramazan boyunca iftarda Oltulu vatandaşlar oruçlarını cağ kebabıyla açıyorlar” dedi.

Oltu Çarşıbaşı esnaflarından Tuncay Vural ise “Ramazanlarda Çarşıbaşı’nın olmazsa olmazı cağ kebabımızdır. Çarşıbaşı’na gelecekseniz cağ kebabı yiyeceksiniz, sonrada bir lira olan çayından içeceksiniz. Herkesi bekliyoruz” diye konuştu.