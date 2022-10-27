Erzurum’da Canip Cihangir isimli el sanatları ustası, filogrofi, ahşap yakma ve naht sanatları ile birbirinden güzel eserler yapıyor. 35 yıldır el sanatları ile uğraşan Canip Cihangir, Doğu Anadolu’da ahşap yakma ve naht sanatını sadece kendisinin yaptığını ifade ediyor.

Erzurum’da Canip Cihangir isimli el sanatları ustası, filogrofi, ahşap yakma ve naht sanatları ile birbirinden güzel eserler yapıyor. 35 yıldır el sanatları ile uğraşan Canip Cihangir, Doğu Anadolu’da ahşap yakma ve naht sanatını sadece kendisinin yaptığını ifade ediyor.

Palandöken ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde mütevazı bir atölyesi olan Canip Cihangir, filografi, ahşap yakma ve naht sanatları üzerine birbirinden güzel eserler ortaya çıkartıyor. Filografi sanatını tel ile çivinin aşkı olarak tanımlayan Cihangir düz bir tahtanın üzerine bez gerdirerek çivi çakıyor. Daha sonra çaktığı çivileri tel ve ip ile örerek istediği motifi ortaya çıkartıyor. Ahşap yakma ve naht sanatı ile de uğraşan 35 yıllık el sanatları ustası dikkat çeken eserlere imza atıyor. Öte yandan halk eğitim kursları da veren Cihangir, Doğu Anadolu bölgesinde ahşap yakma ve naht sanatını sadece kendisinin yaptığını ifade ediyor. Kendisinin eğitti öğrencilerin de usta olma yolunda ilerlediğini kaydeden Cihangir, yaptığı el sanatlarını ise tanıtmakta eksik kaldıklarını söyledi.

Erzurum ve Doğu Anadolu bölgesinde sadece kendisinin ahşap yakma ve naht sanatı yaptığını belirten Canip Cihangir, “Bu filografi dediğimiz çivi ile telin aşkı olan bir sanattır. Motifi seçtikten sonra başlangıç olarak tahta üzerine bezini seriyoruz. Daha sonra gergin halde olan yüzeye çivi çakıyoruz. Özel olan telleri ile beraber çaktığımız çivileri motife göre örmeye başlıyorum. Bu eserler tamamen el emeği olan çalışmalardır. Bu işe 35 yıl önce çok yakın bir arkadaşım sayesinde başladım. 35 yılda kendimi geliştirdim ama hala benim yeni öğrendiğim şeylerde oluyor. Palandöken halk eğitim merkezi bünyesinde kurslar veriyorum. Öğrencilerim var ve bu atölyede filografi, ahşap yakma ve ayrıca naht sanatı dediğimiz kursuda veriyorum. Çok iyi işler çıkıyor ve güzel iş yapan usta düzeyine gelen öğrencilerim var. Ahşap yakma sanatının özel tahtaları var. Yapacağımız objeyi veya resmi tahtaya geçirdikten sonra yakma makinesi ile yakarak resmediyoruz. Çok eski bir Türk sanatıdır. Naht dediğimiz ahşap üzerine oyma sanatımız var. Erzurum ve Doğu Anadolu da tek ben yapıyorum diyebilirim. Ankara’da yapan var Ankara’dan bu tarafa yapan hiç kimse yok. O yüzden bu sanatımızı tanıtmak istiyorum. Naht ve ahşap yakmayı bu bölgede yapan sadece ben varım. Öğrenen ve usta olma yolunda ilerleyen öğrencilerimiz var onlar peşimden geliyorlar. Sergiler yapıyoruz ama sanatımızı tanıtma konusunda eksik kaldık” dedi.