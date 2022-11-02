TRT’de yayınlanan Gönül dağı dizisinde Erzurum’un sürgün yeri olarak lanse edilmesi büyük tepki çekti. Yeniden Refah partisi MKYK üyesi ve Erzurum sorumlusu Sadık Çat yayıncı kuruluş TRT ve Gönül dağı dizisinin senaristlerini kınadı.

TRT’de yayınlanan Gönül dağı dizisinde Erzurum’un sürgün yeri olarak lanse edilmesi büyük tepki çekti. Yeniden Refah partisi MKYK üyesi ve Erzurum sorumlusu Sadık Çat yayıncı kuruluş TRT ve Gönül dağı dizisinin senaristlerini kınadı.

Dizide Erzurum skandalı!

TRT’de yayınlanan Gönül dağı dizisinde Erzurum’un sürgün yeri olarak lanse edilmesi büyük tepki çekti. Yeniden Refah partisi MKYK üyesi ve Erzurum sorumlusu Sadık Çat yayıncı kuruluş TRT ve Gönül dağı dizisinin senaristlerini kınadı.

TRT’nin sevilen dizisi gönül dağında Belediye Başkanın kızı olan Asuman karakterinin yazılan senaryoda rol icabı çalıştığı kurum tarafından Erzurum a sürgün olarak gönderileceği, ancak dizideki Asuman karakterinin babası, ve aile efradının, Erzurum a tayinin çıkmasını çok kötü bir durum olarak lanse etmesi dizide ekranlara getirildi. Dizinin yayınlanmasının ardından Erzurum’un sürgün yeri olarak lanse edilmesi ile birlikte tepkilerde çığ gibi büyüdü.

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat’ta TRT gibi devletin televizyonunda ve de en çok izlenen dizilerden biri olan Gönül dağı dizisinde Erzurum isminin kötü bir şekilde senaryoya yazılmasına ve yer verilmesine çok sert tepki gösterdi. Çat, "Hem bir siyasi parti temsilcisi olarak hem de bir Erzurumlu olarak dizide Erzurum’un sürgün yeri olarak lanse edilmesini şiddetle kınıyorum. İlimizi bu şekilde gündeme getirmek kimsenin haddine değildir. Erzurum Cumhuriyetin temellerinin atıldığı İl ve Doğunun da sınır taşıdır. Gerek rol icabı gerekse gerçek hayatta ülkemizin kadim şehri Erzurum’u kötü bir yer olarak insanlara aksettiren sorumluları kınıyor, değil Erzurum, Hakkari’den Edirne’ye Sinop’tan Mersine memleketimizin her yeri en az bir İstanbul kadar bir Ankara kadar bir İzmir kadar değerli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Başta TRT yetkilileri olmak üzere Dizi yapım şirketi ve senaristlerin başta Erzurum’dan ve tüm izleyicilerden özür dilemelerini bekliyorum" dedi.