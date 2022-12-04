Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaretinin ardından Ankara programı çerçevesinde bir istişare toplantısı düzenlendi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaretinin ardından Ankara programı çerçevesinde bir istişare toplantısı düzenlendi.

Erzurumlu iş adamı ve ETSO’nun TOBB Üst Kurul Delegesi Gürkan Dölekli’nin sahibi olduğu Kızılcahamam’daki Eliz Otel’de konaklayan ETSO heyeti, Ankara programının ikinci gününde gerçekleştirilen istişare toplantısında, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile 24 ve 25. Dönem Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz’la bir araya geldi.

ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Oltu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca, Pasinler TSO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ile Oltu TSO Meclis Başkanı Baki Parlak ve Pasinler TSO Meclis Başkanı Hatem Engin’in de iştirak ettiği toplantıda ilk konuşmayı ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın yaptı. Yeni dönemde, yeni projelerle Erzurum için neler yapılabileceğinin çabası içerisinde olacaklarını belirten Özakalın, bu anlamda Erzurum’u Ankara’da temsil eden siyasiler ve bürokratlarla da yakın temas ve işbirliği içerisinde olacaklarını vurguladı. Erzurum’un çözüm bekleyen sorunlarını öncelik sırasına göre gündeme taşıyacaklarının altını çizen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın, Erzurum’daki yatırımcıların öncelikli gündemini oluşturan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin 3. Etabı’ndaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade ederek, söz konusu alanın genişletilmesi konusunda destek beklediklerini dile getirdi.

Özakalın; “Erzurum yeniden ‘mücavir il’ dahiline alınsın”

Şehrin üretiminin, ihracatının artması için çaba göstereceklerini belirten Başkan Özakalın, şunları söyledi; “Şehrimizi ihracat anlamında daha ileri seviyeye taşıyacak ‘Mücavir İl’ dahilinde 2009 yılında çıkarıldık. Firmalarımızı ihracat yapmaya özendirecek ve ihracat rakamlarımızı daha üst seviyelere taşıyacağına inandığımız ‘Mücavir İl’ dahiline Erzurum’un yeniden alınması yönündeki talebimizi her platformda gündeme getiriyoruz. Bu konuda da siz değerli siyasilerimizin desteklerini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi artık ticaretin şekli değişti. Artık ticaretimizin yanı sıra sanayimizi de geliştirmek zorundayız. Çünkü gelişmiş illerin üreterek büyüdüklerini görüyoruz. Bu sebeple şehrimizin yatırım anlamında bir çekim merkezi olabilmesi için 5+1 uygulamasının yerine en kısa zamanda kalıcı olarak 6. Teşvik Bölgesi çerçevesinde alınması şarttır. Bu konudaki taleplerimizi daha önce de ilgili Bakanlarımıza iletmiştik. İnşallah sizlerin de desteğiyle yatırımcılarımız için olumlu yansımalarının olacağı ve iş dünyamız için hayati önem taşıyan bu konuda olumlu neticeler alırız.”

Toplantıda daha sonra konuşan 24 ve 25. Dönem Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz da, yeni göreve gelen ETSO yönetimine başarı dileğinde bulunarak, Erzurum’un ticaret erbabının ve sanayicisinin temsilcisi olan ve onlara hizmet için gayret eden herkese minnettar olduklarını söyledi.

Altınok, “İş dünyamızın yanındayız”

Yılmaz’ın ardından AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da ETSO heyetine hitap etti. Erzurum’da taş üstüne taş koyan herkesin çok değerli olduğunu kaydeden Altınok, “Hangi alanda olursa olsun bu şehre hizmet etmek adına çaba gösteren herkesin başımızın üstünde yeri var. Gerek 2. OSB ve gerekse ilimizin kalıcı olarak 6. Teşvik Bölgesi dahiline alınması konusunda iş dünyamızın temsilcileriyle birlikte çalışacağımızdan, onların yanında olmayı sürdüreceğimizden ve sonuç almaya uğraş vereceğimizden emin olun. Yine Erzurum’un sağlık ve turizm yatırımlarında, tarımsal sanayinin gelişmesi anlamında yürütülen çalışmaların da destekçisi ve takipçisi olacağız. Erzurum’un menfaatleri siyaset üstü bir konudur. Erzurum’a hizmet ederken siyasi görüşümüzü, dünya görüşümüzü bir kenara koyup, şehrin faydası için hizmet üretmeye özen göstermeliyiz. Çünkü bu şehirde hep birlikte yaşıyor, aynı kderi paylaşıyoruz. Bizler, birbirimizin eksiğine, noksanına laf söylemek yerine, başkalarının bize laf söylememesi için birlik olmalı, birlikte çalışmalıyız. Ben, ETSO’nun genç ve dinamik ekibinin Erzurum’a farklı bir vizyon kazandıracağına inanıyor, bir kez daha kendilerine üstlendikleri görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Toplantıda, Oltu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca ve Pasinler TSO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı da üyelerinin talep ve beklentilerini dile getirirken, ETSO Meclis üyeleri de sektörleriyle ilgili olarak sahada yaşadıkları sorunlarını ifade ettiler.