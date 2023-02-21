14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi nüfusu 2021 yılına göre 39 bin 553 bin kişi azalarak, binde 6,5’lik düşüşle 6 milyon 38 bin 331’den 5 milyon 998 bin 778’e geriledi. Erzurum’un bölge toplamındaki nüfus payı yüzde 12,49 olarak kaydedildi.

14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi nüfusu 2021 yılına göre 39 bin 553 bin kişi azalarak, binde 6,5’lik düşüşle 6 milyon 38 bin 331’den 5 milyon 998 bin 778’e geriledi. Erzurum’un bölge toplamındaki nüfus payı yüzde 12,49 olarak kaydedildi.

Erzurum’un Bölge Nüfus Payı

Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında nüfus payı yüzde 12.49 oldu. İlin bölge nüfus payı 2012 yılında yüzde 13.1, 2013 yılında yüzde 12.98, 2014 yılında yüzde 12.8, 2015’de yüzde 12.8, 2016 yılında 12.83, 2017 yılında yüzde 12.75, 2018 yılında yüzde 12.50, 2019 yılında yüzde 12.60, 2020 yılında yüzde 12.5, 2021 yılında yüzde 12.53 olmuştu. Erzurum nüfus sayısı bakımından bölge illeri sıralamasında Van ve Malatya’nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Erzurum’un 2007-2022 Aralığında Bölge Payı

Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi nüfus toplamındaki payı 2007 yılında yüzde 13.78, 2008 yılında yüzde 13.49, 2009 yılında yüzde 13.43, 2010 yılında yüzde 13.31, 2011 yılında yüzde 13.3, 2012 yılında yüzde 13.1, 2013 yılında yüzde 12.9, 2014 yılında yüzde 12.87, 2015 yılında 12,83, 2016 yılında yüzde 12.8, 2017 yılında yüzde 12.75, 2018 yılında yüzde 12.50, 2019 yılında yüzde 12.60, 2020’de yüzde 12.50, 2021 yılında yüzde 12.53, 2022 yılında yüzde 12.49 olarak bildirildi.

Bölge Nüfusu 2021’de 39 Bin 553 Kişi Azaldı

2021 yılı kaydında Doğu Anadolu Bölgesinde nüfus düşüşü görüldü. 14 ilin yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi nüfusu 2014 yılına göre 2015’te 13 bin 996 kişi artarak, binde 2,36’lık artışla 5 milyon 927 bin 630’dan 5 milyon 941 bin 626’ya, 2016’da 2 bin 836 kişi azalarak 5 milyon 941 bin 626’dan 5 milyon 938 bin 790’a gerilerken, 2017 yılında 23 bin 876 kişi artarak 5 milyon 938 bin 790’dan 5 milyon 962 bin 666’ya, 2018 yılında da 6 milyon 43 bin 83’ten 6 milyon 58 bin 499’e yükseldi. 2019 yılında 6 milyon 58 bin 499’dan 6 milyon 45 bin 586’ya indi. Bölge nüfusu 2020’de 15 bin 251 kişi artarak 6 milyon 61 bin 837’ye yükselmişti. Doğu Anadolu nüfusu 2021’de ise 23 bin 506 kişi azalarak 6 milyon 38 bin 331’e inmişti.

Doğu Anadolu Bölgesi Ülke Nüfus Payı

Doğu Anadolu’nun ülke nüfus payı yüzde 7.24’ten yüzde 7.03’e indi. Bölgenin 2007 yılında 5 milyon 694 bin 582 olan nüfusu, 2008 yılında 5 milyon 744 bin 243’e, 2009 yılında 5 milyon 761 bin 752’ye, 2010 yılında 5 milyon 775 bin 225’e, 2011 yılında 5 milyon 863 bin 508’e, 2012 yılında 5 milyon 906 bin 680’e yükseldi. 2013 yılında ise 5 milyon 906 bin 564’e indi. Bölge nüfusu 2014’te 5 milyon 927 bin 630, 2015’de de 5 milyon 941 bin 626, 2016 yılında 5 milyon 938 bin 790, 2017’de 6 milyon 43 bin 83, 2018 yılında 6 milyon 58 bin 499, 2019 yılında 6 milyon 45 bin 586, 2020’de 6 milyon 61 bin 837, 2021 yılında ise 6 milyon 38 bin 331, 2022 yılında ise 5 milyon 998 bin 778 oldu.

Bölge İlleri Nüfus Değişim Hızları

2022 ADNKS’ye göre, Doğu Anadolu Bölgesinde 6 ilin nüfusu artarken, 8 ilin nüfusunda düşüş kaydedildi. Bölge illeri içinde nüfus artış hızının en yüksek olduğu il binde 8,6’lık artışla Tunceli, en yüksek düşüşün görüldüğü il ise binde 27,1’lik azalışla Ağrı oldu. Nüfus artış hızı binde olarak Erzincan’da 7.9, Elazığ’da 5.8, Bitlis’te 4.9, Malatya’da 4.8, Iğdır’da 2.1 olarak kaydedildi.

Nüfusu azalan illerdeki düşüş oranı ise binde olarak Erzurum’da 9,5, Van’da 10,8, Hakkari’de 10,4, Ardahan’da 26,2, Kars’ta 22,5, Muş’ta 15,0, Ağrı’da 27,1, Bingöl’de 2.0 olarak kaydedildi.

Bölge İlleri Nüfusu

2022 ADNKS sonuçlarına göre bölge illeri nüfusu Van 1 milyon 128 bin 749, Malatya 812 bin 580, Erzurum 749 bin 754, Elazığ 591 bin 497, Ağrı 510 bin 626, Muş 399 bin 202, Bitlis 353 bin 988, Kars 274 bin 829, Hakkari 275 bin 333, Bingöl 282 bin 556, Erzincan 239 bin 223, Iğdır 203 bin 594, Ardahan 92 bin 481, Tunceli 84 bin 366 olarak açıklandı.