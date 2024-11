Erzurum’da yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisiyle sosyal medyadaki konuşmalarıyla herkesin gönlünde taht kuran Aliye Göger bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin evinde ziyaret ettiği ve tek dileğinin hacca gidebilmek olduğunu söyleyen 101 yaşındaki Aliye Göger, geçtiğimiz ay Vali Çiftçi’nin girişimleri ve hayırsever iş insanının desteğiyle bakıcılığını gönüllü olarak yapan komşusuyla birlikte umre ziyaretinde bulunmuştu.

Aliye ninenin (Göger) cenazesi bugün öğle namazını müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Aliye nineyi mezarına indiren Vali Mustafa Çitçi mezar başında Kuran-ı kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hayatında bir kez gördüğünü ifade eden Aliye Nine, İHA mikrofonlarına “Tayyip Paşamız ile Erzurum’a geldiğinde görüştüm. Ellerinden öptüm, o da benim ellerimden öptü. Benden bir isteğim olup olmadığını sordu. Onu görmek benim için yetti. Kendisini çok seviyorum. Her gün dua ediyorum. Bana her gün yemek gönderiyor. Keşke bir kez daha görebilsem ve onunla konuşabilsem. Allah onu başımızdan eksik etmesin” diye konuşmuştu.