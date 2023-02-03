Erzurum’un yetiştirdiği değerlerden olan ve milli görüş hareketinin önde gelen isimlerinden Vahdettin Yaylalı (69) hayatını kaybetti.

Erzurum’un yetiştirdiği değerlerden olan ve milli görüş hareketinin önde gelen isimlerinden Vahdettin Yaylalı (69) hayatını kaybetti.

Erzurum AK Parti’nin kurucularından olan daha sonra Dadaşkent döneminde Belde Belediye Başkanlığı’nı da 2004-2009 yılları arasında yürüterek önemli hizmetlerin altını imza atan dava ve gönül insanı Vahdettin Yaylalı’nın acı kaybı Erzurum’da üzüntüyle karşılandı.

Vahdettin Yaylalı, Dadaşkent Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ilçenin gelişim, değişim ve dönüşümünde önemli rol oynadı. İlçenin başta doğalgaza kavuşması noktasında sarf ettiği enerjinin yanı sıra, Gezköy’ün kentsel dönüşümünün başlatılması ve ilçedeki yeşil alan miktarının artırılması ve sosyal yaşam alanlarının oluşturulması noktasında büyük çaba sarfetmişti.

Pandemi döneminde yakalandığı koronavirüs rahatsızlığının ardından çeşitli hastalıkları nükseden Yaylalı, yaklaşık bir aydır Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Yaylalı’nın cenazesi yarın (Cumartesi) Narmanlı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Aziziye ilçesine bağlı Rizekent Mahallesi’nde toprağa verilecek.

1954 doğumlu olan Vahdettin Yaylalı evli ve üç çocuk babasıydı.