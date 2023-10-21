Erzurum Kalkınma Vakfı’nın (Er-Vak) Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlediği ‘Cumhuriyet’e Giden Yol Erzurum’dan Geçti’ konulu panelde Erzurum’u Erzurumlu altı kadın akademisyen anlattı.

Er-Vak’ın Ankara’da 28 Ekim günü, 27’inci Sultan Sekisi kapsamında yapacağı panelin ilki Erzurum’da gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde 23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresinin yapıldığı tarihi kongre salonundaki panel, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile şehit ve gazilere saygı duruşu ile başladı.

Dr. Hilal Kübra Sağlam’ın sunduğu program İstiklal Marşı’nın topluca söylenmesi ile devam etti. Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, açılış konuşmasında Cumhuriyet’in 100’üncü yılı törenlerine katılmak için Ankara’ya çıkarma yapacaklarını bildirdi. Güzel, “28 Ekim günü Çankaya Belediyesi salonunda kadın akademisyenler Erzurum’un tarih, ekonomi, eğitim- öğretim, sağlık, tarım ve hayvancılığını anlatacaklar. 29 Ekim günü ise Ankara’daki 100. yıl törenlerine katılacağız” dedi.

Paneli yöneten Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Leyla Sağlam, kadınlar olarak Mustafa Kemal Paşa’ya minnet borçları bulunduğunu bildirdi. İlk olarak konuşan Atatürk Üniversitesi KK Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Betül Aslan Erzurum’dan Cumhuriyet’e giden yolun tarihsel sürecini aktardı.

Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinden Prof. Dr. Dilşad Güzel, Cumhuriyet döneminde Erzurum ekonomisini, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Gülhan Atnur Cumhuriyet döneminde Erzurum’da eğitim ve öğretimi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Zülal Özkurt Erzurum’da Cumhuriyet döneminde sağlık hizmetlerini, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu Çoban da Erzurum’da Cumhuriyet döneminde tarım ve hayvancılığı anlattı.

Panelin sona ermesinin ardından tarihi bir günün yaşandığı Kongre Binası önünde, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına toplu fotoğraf çekildi.