Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Erzurum’u, altı profesörden oluşan kadın akademisyenler anlatacak.

Er- Vak (Erzurum Kalkınma Vakfı) tarafından hazırlanan ‘Cumhuriyetin Erzurum’a kazandırdıkları’ konulu panel, 20 Ekim Cuma günü Erzurum Kongresi binasında saat 15.00’te başlayacak. Dr. Hilal Kübra Sağlam’ın Organizasyon Sorumlusu olduğu panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Sinevizyon sunumunun ardından açılış konuşmasını Er-Vak Başkanı Erdal Güzel ve Vali Mustafa Çiftçi yapacak. Panele katılan öğretim üyeleri ve anlatacakları konular şöyle:

“Prof. Dr. Leyla Sağlam (Panel yöneticisi), Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu Çoban (Erzurum’da Cumhuriyet Döneminde Tarım ve Hayvancılık), Prof. Dr. Betül Aslan (Erzurum’dan Cumhuriyet’e Giden Yolun Tarihsel Süreci), Prof. Dr. Zülal Özkurt (Erzurum’da Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetleri), Prof. Dr. Gülhan Atnur (Erzurum’da Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Öğretim), Prof. Dr. Dilşad Güzel (Cumhuriyet Döneminde Erzurum Ekonomisi).”