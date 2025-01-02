Erzurumspor FK’da hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Ligde aldığı 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet ve 29 puanla dördüncü sırada bulunan Erzurumspor FK, 5 Ocak 2025 Pazar günü İstanbul’da karşılaşacağı Ümraniyespor ile zorlu bir maç yapacak.

Mavi-beyazlı takımın Başkanı Ahmet Dal, Antalya’da yapılan kampa katıldı. Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada, “Bir dizi temaslar için Antalya’ya gelen kulüp başkanımız, takımımızın antrenmanını ziyaret ederek, Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ve futbolcularımızla bir süre sohbet etti. Antrenman sonrası geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren kıymetli başkanımızın doğum gününü kutladık. Bir kez daha değerli Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal’ın doğum gününü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyoruz” denildi.

Bu arada antrenman öncesi takım arkadaşları Mustafa Fettahoğlu’nun doğum gününü kutladı.