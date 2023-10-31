Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında yarın saat 18.30’da Diyarbekirspor ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda Kazım Karabekir Stadyumu’nda konuk edeceği Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Doğu Yılmaz’ın yöneteceği Erzurumspor FK-Diyarbakır Spor A.Ş. karşılaşmasında mavi-beyazlı takımın tek hedefi galibiyet almak. Erzurumspor FK, ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 13 puanla 11. sırada yer alıyor. Erzurumspor FK, ligin son maçında İstanbul deplasmanında Tuzlaspor’a karşı 1-0 skorla galip gelmişti.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, oyuncularını Diyarbekirspor maçı için hazırlarken, “İstanbul’dan puanla döndüğümüz için oldukça mutluyuz. Yine bir penaltı pozisyonu vardı ve verilmedi. Artık söylemekten usandım. Önceki haftalarda da verilmeyen penaltılarımız oldu. Umarım daha çok dikkat edilir. Şimdi önümüzde kupa ve Giresunspor maçları var en iyi şekilde hazırlanarak devam edeceğiz” dedi.