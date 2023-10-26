Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde aldığı başarılı sonuçların ardından geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi karşısında Ankara Keçirören’e karşı 1-0 mağlup olan Erzurumspor’da gözler hafta sonu oynanacak Tuzlaspor karşılaşmasına çevrildi. Oğuzhan Çakır’ın yöneteceği Tuzlaspor A.Ş.- Erzurumspor FK maçı 28 Ekim 2023 tarihinde saat 13.30’da Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’na oynanacak.

Mavi-beyazlı takımın teknik patronu Hakan Kutlu, Keçiörengücü maçında rekor sayıda gol kaçırdıklarını belirterek, "O maçta çok üzüldük. Hiç hak etmediğimiz bir yenilgi oldu. Ama İstanbul’da kazanarak hem maça gelen taraftarlarımıza hem de bizi ekran başında izleyen taraftarlarımıza galibiyet hediye edeceğiz. Keçiören maçı canımızı çok yakan ve bizi üzen bir mağlubiyet oldu. İlk yarıda oynadığımız oyunu sürdürüp ve üzerine koyarak önümüzdeki maçlarda bu puan kaybını telafi edeceğiz.” dedi.

Erzurumspor FK ligde oynadığı 9 maçta aldığı 10 puan ile puan cetvelinde 11’inci sırada yer alıyor. Tuzlaspor ise 7 puanla 16’ıncı bulunuyor.