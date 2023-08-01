Dün gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor, yarın saat 17:00’da Ümraniyespor ile karşılaşacak.

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor, yeni sezon hazırlıkları kapmasında üçüncü etap kampına start verdi. Kulüp tesislerinde bir araya gelen mavi-beyazlı ekip, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde antrenmanlara başladı. 2 Ağustos Çarşamba günü saat 17:00’da Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak. Erzurumspor’da Mustafa Yumlu, Eren Tozlu ve Mustafa Akbaş’tan sonra Celal Hanalp, Süleyman Koç, Alican Özfesli ve Mikhail Rosheuvel’inde takıma katıldığı belirtildi.