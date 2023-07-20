Yeni sezon çalışmalarının birinci etabını Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi’nde tamamlayan 1. Lig Takımlarından Erzurumspor, 2 günlük aradan sonra ikinci etap kamp çalışması için bu gün toplanıyor.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu geçen sezon forma giyen bazı futbolcuların yanı sıra, daha çok alt yapı oyuncularıyla devam eden kamp çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Alt yapıdan gelen bazı oyuncularımızın performanslarından son derece memnunum. Takımda forma giyebilecek kapasiteye sahip genç ve yetenekli oyuncularımız mevcut. Transfer yasağımızın kalkması için, Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ve Sayın Ahmet Dal’ın oldukça yoğun çaba sarf ettiklerini biliyorum. Konu önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır. Yaklaşık beş aydır Erzurumspor’da görev yapmaktayım. Erzurum halkının inanılmaz bir futbol ve spor tutkusu olduğunu gözlemliyorum. Taraftarlarımız, takıma inanılmaz destek veriyorlar.” dedi.

“Günü birlik çözümler ile olmaz”

Alt yapı oyuncularıyla oynanan hazırlık maçına bile yüzlerce taraftarın geldiğini ifade eden mavi-beyazlı takımım hocası Hakan Kutlu, “Taraftarımızın gelip takıma destek vermeleri bunun en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Büyük ve köklü bir camia olan Erzurumspor, artık günü birlik çözümler yerine, planlı, programlı bir şekilde yoluna devam etmesi gerekmektedir. Erzurumspor gücünün farkına varmalı, çok daha büyük başarıları kendisine hedef olarak koymalıdır. Bu potansiyel bu şehirde fazlasıyla mevcuttur. Bu potansiyelin harekete geçmesi gerekmektedir. İkinci etap çalışmalarımıza 2 günlük izinin ardından tekrar başlayacağız. Önümüzdeki kamp döneminde daha çok taktiksel antrenmanlara ve hazırlık maçlarına ağırlık vereceğiz. Bu vesileyle ekibimle birlikte Erzurum halkına hizmet etmekten büyük keyif aldığımızı sizlerle paylaşmak isterim.” diye konuştu.