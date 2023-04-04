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Süleyman Koç’un yapılan MR görüntülemesinde, sağ soleus kasında (alt bacak derin kası) ödem tespit edildi.

Ufuk Budak’ın yapılan MR görüntülemesinde, sağ adduktor longus kasında (uyluk içi kası) ödem ve kanama belirlendi.

Zakaria Bergdich’in yapılan görüntülemelerinde, sol ayak 2. Metatarsında (2. Tarak kemiği) kırık tespit edildi.

Bugün Erzurumspor FK Futbol A takımında yer alan Cengizhan Bayrak’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol diz ön çapraz bağında kopma saptandı. Futbolcunun operasyon olması planlandı.

Kulüp Doktoru Bilgehan Öztop sakatlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Ligde mücadele eden Erzurumspor FK’de sakat futbolcuların sayısının fazla olması teknik heyeti düşündürüyor.

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