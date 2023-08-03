1. Lig ekiplerinden Erzurumpsor, hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde devam ettiriyor.

Dün hazırlık maçında karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-0 yenen mavi-beyazlı takımda oyuncuların morallerinin yüksek olduğu görüldü. Bu günde kondisyon içerikli bir antrenman programı olan futbolcuların hırslı oldukları gözlendi. Dün Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaştı. Erzurumspor, ilk yarısı golsüz sona eren maçta ikinci yarıda Eren Tozlu ve Mikail Rosheuvel’in golleriyle 2-0 galip geldi. Erzurumspor Göktuğ, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Muhammet Furkan Özhan, Eren Özdemir, Sefa Akgün, Özgür Sert Gürkan Varlık ve Eren Tozlu ilk 11’i ile mücadele etti.

Erzurumspor, ligin ilk haftasında 13 Ağustos 2023 Pazar günü Saat 19:15’te Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın Kazım Karabekir Stadı’nda oynanıp oynanmayacağı ise önümüzdeki günlerde yapılacak açıklama ile netleşecek. Erzurumspor taraftarı bir yanda transferle alakalı gelişmeleri bir yanda yönetimle ilgili belirsizliği ve bir yanda da maçların Kazım Karabekir Stadı’nda oynanıp oynanmayacağını merak ediyor.