TFF 1. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Erzurumspor FK’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediliyor.

Teknik Direktör hakan Kutlu yönetiminde İstanbul’da hazırlıklarına devam eden mavi beyazlılar hafta sonunda Eyüp stadında oynayacağı karşılaşmadan sonra Erzurum’a dönecek.

Kazım Karabekir Stadyumunda deprem sonrası oluşan hasar nedeniyle kendi sahasında maçlarına çıkamayan Erzurumspor FK sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Maçlarımızı oynadığımız Kazım Karabekir Stadı’nda oluşan hasar sonrası Erzurum’dan, Erzurumspor taraftarımızdan uzak kalmanın üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bizim arzumuz tesislerimizde kalmak, şehrimizde antrenmanlarımızı yapmak ve maçlarımızı seyircilerimizin önünde oynamaktır.

Hem ev sahibi avantajını kullanmak, hem maliyetleri azaltmak hem de taraftarımızla bir arada olmak bizim ilk ve tek tercihimizdir.

Özellikle belirtmek isteriz ki şehrimizden ayrı kalmak, maçlarımızı farklı şehirlerde oynamak bir tercih değil, zorunluluktur.

Takımımızın Erzurum’da ev sahibi avantajıyla oynayacağı Keçiörengücü maçını Rize’de oynamamız, Altay maçını İstanbul’da oynamamız sebebiyle stat, tesis sorunu, konaklama, ulaşım maliyetini ve oluşan dezavantajlı durumları, yaşadığımız mağduriyeti TFF yetkilileri ile paylaştık” denildi.

Ligde kalan kritik haftalarda kendi sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor, Manisa FK, Gençlerbirliği, Sakarya ve Boluspor maçlarında artarak devam edecek bir mağduriyetin söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, “Bu konuda da TFF’den destek beklediğimizi kendilerine ilettik. Tekrar belirtmek gerekirse Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından stadımızda yapılan incelemelerden sonra “maç oynanamaz” raporu sonrası detaylı incelemeler ve çalışmalar, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılmaktadır.

Bu süre zarfında kalan maçlarımızın stadımızda oynanıp oynanaması hususu, stadın geçici-kalıcı tadilat, bakım, onarım, modernizasyonu veya yeni stat yapılması hususu tamamen Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesindedir.

Sağlık eski bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ ve İçişleri eski bakanımız Selami Altınok, Erzurum milletvekillerimiz ve Erzurum Büyükşehir Belediye başkanımız, onursal başkanımız Mehmet Sekmen Bey de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile temas halinde süreci takip etmektedirler.

Konu ile ilgili bizim takibimiz de hassas şekilde sürmektedir, bu süreçte yaşanacak tüm gelişmelerle alakalı bilgi paylaşımı yapacağımızı belirtmek isteriz.

Bütün bu süreçlerin yaşandığı ortamda takımımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Riva Kamp Merkezi’nde konaklamakta ve Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Kamp Merkezi karşısında bulunan TFF Tesisleri’nde sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Pendikspor Stadı’nda oynanan Altay maçı ve Eyüp Stadı’nda karşılaştıkları Eyüpspor maçına gelerek takıma destek olan İstanbul’daki Erzurumspor taraftarına teşekkür eden Erzurumspor yönetimi, “Yine evimizde oynamamız gereken Çaykur Rizespor maçını da Eyüp Stadı’nda oynayıp Erzurum’a döneceğiz. Kalan maçlarımızla ilgili bilgilendirmeyi de ayrıca yapacağız” açıklamasında bulundu.