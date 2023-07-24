1. Lig Takımlarından Erzurumspor’da bir yanda yönetim ile alakalı belirsizlik devam ederken ,bir yanda da Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi’ndeki ikinci etap kamp çalışması sürüyor.

20 Temmuz Perşembe günü Erzurum’da 2. Etap kamp çalışmalarına başlayan mavi-beyazlı takım, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde çalışmalarına Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde hız kesmeden devam ettiriyor. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu daha önce yaptığı değerlendirmede geçen sezon forma giyen bazı futbolcuların yanı sıra, daha çok alt yapı oyuncularıyla devam eden kamp çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini ifade etmişti.

Mavi Beyazlı ekibin oynayacağı iki hazırlık maçının programı da belli oldu. Erzurumspor 25 Temmuz Salı günü saat 17.00’da Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde K9 nolu sahada Azerbaycan Premier Ligi takımlarından Sumqayıt ile bir hazırlık karşılaşması yapacak. Dadaşlar, ikinci hazırlık maçında ise 2 Ağustos Çarşamba günü sat 17.00’da Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde K9 nolu sahada 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’la karşılaşacak.