Trendyol 1. Lig’in 17. haftasındaki Erzurumspor FK-Sakaryaspor A.Ş. maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Sakaryaspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, oyunun başından beri hakimiyetinin kendilerinde olduğunu vurgulayarak, "Son 10-15 dakika falan bir doldur boşalt oldu. Özellikle ilk devre, atak vermeden pozisyon ürettiğimiz bir maç. Önde biraz daha dikkatli olabilseydik. Yani öndeki oyuncularımız biraz daha verimli olabilseydi, maçın belki de skoru yakalayabilirdik. Sonra ikinci devreye daha iyi, oyunu özellikle orta sahada kilitleyip gol bulmaya çalıştık. Ataklarımız da var. Ama bizim için hakikaten bir puan çok önemli. Çünkü eksiklerimiz yeni bitiyor. İşte yeni yeni toparlandık. Hem galip geldik geçen hafta. Bu haftanın da bizi nereye getireceğini biliyorduk. Yani en azından puan veya puanlar almaya gelmiştik ki Erzurum yaklaşık iki üç yıldır aynı yan yana oynayan takım. Ama tabii sakatlar ve eksikleri de vardı. O da bize yaradı diyebilirim. Yani az da olsa bizim üstünlüğümüzle geçen bir maç. Tabii bir de saha şartları da çok ağır. Yani hakikaten ağırdı. Hem mücadele edeceksiniz hem oyun oynayacaksınız. Böyle bir ortamda puan aldığımız için puan oyuncularımı da tebrik ediyorum. Kupa maçı da bir fırsattı. Bizim de içinde bulunduğumuz ortamda hakikaten bir kadro sıkıntısı da yaşadığımız bir ortam. Hem bu fırsatı değerlendirme anlamında genç oyunculara şans verebiliriz dedik. Yönetim kuruluyla oturduk. O da çok da güzel bir renk getirdi. Bu maçlarda genç oyuncuların da oynaması gerekiyor. Oynaması gerekiyor. Ellerinden geleni de yaptılar ve bence de güzel bir şey oldu yani” diye konuştu.

Hakan Kutlu; "Biz de yorulduk"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kendi saha ve taraftarı önünde kazanmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Son hafta maçı ve rakibimiz de son haftanın formda takımıydı. Sakaryaspor, gerçi kadro kalitesi ve bulunduğu yer anlamında tezat bir takım. Çünkü kadro kalitesi, sezon başı şampiyonluk için kurulmuş ama daha sonraki süreçte sıkıntılar yaşamış bir takım. Maçın ilk yarısı bizim adımıza sıkıntılıydı. Ama ikinci 45 dakika galibiyete yakın taraftık. Tabii ki kazanmak istiyorduk. Kazanmamız gerekiyordu. Mazeret üretmiyoruz. Bugüne kadar da şu oyuncum yok, bu oyuncum yok. Ya da şöyle transfer yapmamız, böyle transfer yapmamız gerekirdi. Hiç konuşmadım ama geçen hafta çok önemli beş tane eksiğimiz vardı. Bu hafta yine çok çok önemli üç tane eksiğimizle ikinciyle maça çıktı. Giovanni, Eren, kaptan Mustafa Yumlu, takım için çok çok önemli oyuncular. İstediğimiz futbol oynadık diyememe. Zaten sahada buna çok elverişli değildi. Beraberlikle yetindik. Sezon başından şimdi bir devre arasına girmiş gibi gözüküyoruz. Ligin iki maç var ama hani erken bir devre arası oluyor. 29 puan aslında kötü bir puan değil. Bizim hedeflerimiz doğrultusunda. Biz sezona başlarken asla ne şampiyonluk için kurulduk ne o maliyeti harcadık, ne o bütçelere sahiptik. Şampiyonluk için kurulmuş bir takım olmadığımızı, Erzurumspor’un bu sene geçiş yılı olacağı önümüzdeki yıllarda da bu seneki oyuncularımızın üzerine daha önemli transferler yapıp Süper Lig hedefinin olabileceğini söylemiştim. Ama oyuncularımızın bu haftaya kadarki performansı bizi potaya soktu. Aslında beklenenin üstünde bir performans göstermişlerdi. Tabii ki camia da istiyor şampiyonluğa oynayan bir takım olsun. Ama sezon başında transfer açmış, üç sezon sonra transferini açmış yeni transferler yapmış. Bugünkü rakibimizin bile neredeyse üçte bir maliyetinde Sakaryaspor altında gözüküyor ama neredeyse biz üçte biri maliyetine bugünkü rakibin diyorum yedide birine, sekizde birine kurulduğumuz maliyetteki takımlarından da üstteyiz var. Bakıldığı zaman puan olarak bugünkü rakibimizle maliyet olarak bizden çok yukarıda bir takım. Ama dediğim gibi oyuncuların bugüne kadar göstermiş olduğu özveri bizi potaya soktu. Biz de yoruluyoruz. 3 senedir ben üç sezondur bu takımdayım. İki senesi zaten transfer yasağıyla geçti. Bu sene de öyle. Bizden daha çok maliyetli çok daha kadrosu geniş, bir oyuncu sakat olduğunda yerine aynı kalitede ya da aynı seviyede hem mali açıdan hem performans açısından aynı oyuncuları oynatabilecek oyunculara sahipler" diye konuştu.

"Doğru hedefler koyulmalı"

Takımın bütçesi ve hedefleriyle ilgili de konuşan Kutlu, "Biz bir yokluğun içinden çıkıp yeniden bir diriliş sezonu geçiriyoruz. Bunun herkes farkında olsun. Ben yoruldum. Ben de isterim. Şimdi giderim başkanımdan derim ki ’Bana ikinci yarı 5 milyon Euro’luk bütçe vereceksin. Ben de ona göre oyuncular alacağım. Şampiyon olacağız’. Bunun bir kararını vereceğiz camia olarak. Ama şampiyon olamazsan da yeni bir transfer yasağının içine girme sıkıntısı yaşayabilirsin. Biz bu transferi açık sezon koyduğumuz nedenimiz transferi açıp bu sezona düşük bir bütçeyle ligin iyi bir değerlendirdiği ligi bitirip, önümüzdeki sene de inşallah şampiyonluğa oynayan, çünkü Erzurumspor’un hedefi her zaman şampiyonluk olur. Ama her zaman derken üç sezonu transfer yasağıyla boğuşmuş. Bu sezon başı çok büyük bir mali açıdan büyük fedakarlık yapıp, transfer yasağı atlatılmış bir takıma yeni külfetler getirip oyuncu katmamak şartıyla bir transfer yasağına açık ve hedefinizi öyle koymuştuk. Ama dediğim gibi biz de yorulduk. Biz de dediğim gibi kendimizden katbekat üstün kadrolarla oyuncu grubumuz, başkanımız mücadele veriyoruz. Ama hedefi koyarken doğru hedefler koyulmalı. Ya da bir karar birliği verilip hedef koyuluyorsa şampiyon mu olacak bu takım? O zaman bu takımın çok fazla sayıda ve çok fazla bütçelerde bizim en fazla yabancı oyuncuya verdiğimiz para bu sezon rakamı da söyleyeyim 200 bin Euro civarı. Bir milyon Euro’luk, 800 bin Euro’luk oyuncular almak lazım. Bu da takımı nereye götürür bilmem. Yani camianın buna karar vermesi lazım” ifadelerini kullandı.